По мнению аналитика, связанного с Apple, компания хочет представить iPad Air с 12,9-дюймовым дисплеем в 2024 году.

Финансовые результаты Apple показали, что доходы от продаж iPad снизились на 10% по сравнению с прошлым годом. Это неудивительно, поскольку в последние годы планшеты компании из Купертино не претерпели особых изменений, и потребители не испытывают желания переходить на новое поколение. Компания осознает сложившуюся ситуацию, поэтому в следующем году она обновит весь модельный ряд iPad.

Снижение доходов от продаж iPad не может не радовать компанию Apple, которая понимает, что настало время перемен. Поэтому технологический гигант предпринял меры для того, чтобы в следующих планшетах появились вещи, которые смогут убедить покупателей приобрести их. По мнению аналитика, связанного с Apple, компания хочет представить iPad Air с 12,9-дюймовым дисплеем в 2024 году. Кроме того, планируется выпуск модели iPad Pro с OLED-экраном. Эта панель должна быть зарезервирована только для версий с приставкой Pro в названии.

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С другой стороны, ожидается, что в следующем году Apple выпустит новый 10,9-дюймовый iPad Air 6 с чипом M2 и, возможно, дополнительными функциями. 12,9-дюймовый iPad Air будет оснащен ЖК-дисплеем без технологии mini-LED. Марк Гурман заявил, что в следующем году Apple обновит всю линейку iPad. Пока неясно, какие модели компания обновит в первую очередь.

Потенциально первыми будут выпущены модели iPad Pro M3 в первой половине 2024 года. Также компания планирует обновить линейку MacBook Air.

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В настоящее время в продаже имеется iPad Air с 10,9-дюймовым экраном, оснащенный Apple M1. Если производитель из Купертино действительно хочет обновить свои планшеты, то продажи могут возрасти. Однако пока это лишь предположения. Конечно, было бы полезно, чтобы iPad Air наконец-то получил OLED-дисплей, но пока этого не произойдет.