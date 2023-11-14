Чем рискует покупатель такой техники

По информации издания 'Известия', розничные продавцы в России сообщают о появлении уже активированных ноутбуков Apple. Согласно данным экспертов, подобные ноутбуки можно обнаружить у не более чем 25% продавцов, чаще всего после начала продаж в мире. Эксперты уточнили, что такие устройства поступают не из ОАЭ или Китая, а из США и других стран, где требуется подтверждение цели покупки при вывозе.

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Один из представителей 'Известий' выявил активированные ноутбуки в магазине DNS. Например, 15-дюймовый MacBook Air снабжен меткой, предупреждающей о возможной активации до продажи. В то время как 'М.Видео — Эльдорадо' и MTC заявили, что не продают такие устройства, утверждая, что у них налажены процессы поставок.

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Основной недостаток покупки предварительно активированного ноутбука Apple заключается в уменьшенном гарантийном сроке - всего один год, начиная с момента активации устройства. Даже если для большинства пользователей в России это несущественно из-за отсутствия гарантийного обслуживания Apple в стране, для тех, кто может обратиться в сертифицированный центр в других странах, это остается важным моментом. Важно отметить, что приобретение активированного ноутбука не гарантирует, что он не использовался до продажи.