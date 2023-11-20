MacBook Pro с сенсорными экранами ждут не раньше 2026 года

В первой половине 2024 года от компании Apple ждут анонса новых планшетов iPad Pro с дисплеями OLED размер 11 и 13 дюймов. Это будут первые планшеты Apple с подобным типом экрана. На этом компания не собирается останавливаться и будет улучшать экраны других своих устройств. В частности, в 2026 или 2027 году ожидается появление ноутбуков MacBook Pro с сенсорными дисплеями OLED.

В настоящее время в MacBook Pro применяется тип панели mini-LED. Сейчас продаются ноутбуки с размерами экрана в 14 дюймов и 16 дюймов. Они превосходят привычные панели LCD по точности цветопередачи и коэффициенту контрастности. Однако, до возможностей OLED такие экраны не дотягивают.

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Информацией в Twitter поделился инсайдер @Tech_Reve. Он говорит о диагонали будущих экранов 14,2 дюйма и 16,2 дюйма. Экраны новых MacBook Pro будут сенсорными. Также сенсорные экраны размером 13,6 дюйма и 15,3 дюйма появятся в будущих MacBook Air.

Apple потребуется поменять кое-что в пользовательском интерфейсе системы macOS, чтобы задействовать возможности сенсорных экранов. В настоящее время некоторые элементы интерфейса слишком малы для взаимодействия с ними пальцем.

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Инсайдер утверждает, что экраны для будущих MacBook Pro разрабатывают компании Samsung и LG. Панель должна стать тоньше обычной, благодаря чему уменьшится себестоимость производства, пишет wccftech.