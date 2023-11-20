Названы некоторые характеристики выходящего скоро аппарата Oppo Find X7 Pro

На этой неделе состоится анонс смартфонов Oppo Reno 11 и планшета Pad Air 2. После этого на очереди запуск линейки смартфонов Find X7, которых предстоит подождать до начала будущего года. Инсайдер Digital Chat Station назвал ряд спецификаций камер модели Find X7 Pro.

Судя по сказанному, это устройство может стать первым в истории смартфоном с двумя телеобъективами с перископом. Всего камер должно быть четыре вместо трёх в аппарате прошлого поколения.

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Инсайдер говорит об основной камере 50 Мп с сенсором LYT-900 1 дюйм, которая будет выдавать изображение отличного качества. Ещё будет сенсор IMX890 50 Мп размером 1/1,56 дюйма и 2,7-кратным оптическим зумом. Наконец, ожидается камера 50 Мп IMX858 размером 1/2,4 дюйма и 6-кратным зумом. Другие источники говорили о наличии сверхширокоугольной камеры 50 Мп.

Поддержка XCD должна принести улучшенную калибровку цветов благодаря сотрудничеству производителя с компанией Hasselblad. Данная инновационная камера обеспечивает универсальную фотосъёмку высокого качества.

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Аппарат будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3, тогда как стандартная модель Find X7 получит чип Dimensity 9300. Анонс ожидается в конце января или начале февраля, про продажи за пределами Китая ничего не говорится, пишет Gizmochina.