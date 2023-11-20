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Аппараты iPhone 16 могут снова получить экран с частотой только 60 Гц
Размеры экранов iPhone 16 Pro могут увеличиться

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Хотя выпущенные в сентябре смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus обзавелись Dynamic Island, частота экранов у них осталась всего 60 Гц. Сейчас большая часть значительно более дешёвых смартфонов на Android имеют частоту экранов минимум 90 Гц. Многие надеялись, что ситуация изменится в следующем году с появлением аппаратов iPhone 16. Последний слух утверждает, что этого не случится.

В южнокорейской соцсети Naver со ссылкой на производителей комплектующих один из пользователей заявил, что аппараты iPhone 16 получат прежние размеры и дизайн. Неизменными останутся и экраны OLED LTPS с частотой 60 Гц.

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Если информация окажется правдивой, у этих аппаратов не будет поддержки функциональности ProMotion с более плавной прокруткой и режимом Always On Display. Всё это есть на аппаратах iPhone Pro с частотой обновления экрана 120 Гц.

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Именно этот источник ранее сообщил, что повышенной частоты обновления не будет у экранов iPhone 15 и iPhone 15 Plus, что добавляется ему достоверности. Также он сообщает, что размер экранов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max вырастет до значений 6,27 дюйма и 6,9 дюйма, пишет Nextpit.

#смартфоны #iphone
Источник: nextpit.com
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