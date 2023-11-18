Цифровые ключи становятся все более популярными, но требуется обеспечить новые стандарты безопасности.

Цифровые ключи набирают популярность и повсеместность использования, и автопроизводители и представители индустрии потребительских технологий объявили о создании нового объединения для разработки стандартов безопасности.

В результате была создана рабочая группа, которая должна обеспечить долгосрочную совместимость и масштабируемость передовой технологии UWB, разработанной для цифрового ключа CCC, способствуя более широкому внедрению технологии UWB для безопасного и точного определения дальности доступа к транспортным средствам", - говорится в заявлении президента CCC Алисии Джонсон.

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Эта рабочая группа стала результатом объединения двух консорциумов - Car Connectivity Consortium (CCC), членами которого являются Apple, Samsung, Xiaomi и большинство крупных автомобильных компаний. Рабочая группа будет действовать под председательством Apple.

Возглавит новую рабочую группу Цзиньцзин Цзян, инженер по беспроводным системам компании Apple. Цель - собрать всех производителей телефонов и автомобилей вместе, чтобы обсудить, что потребуется для разработки безопасных и надежных стандартов, с которыми все должны или не должны согласиться, поскольку никто не хочет быть виноватым в нарушениях кибербезопасности или в том, что хакеры используют эту технологию для угона чужих автомобилей.

Цифровой ключ CCC использует UWB и связь ближнего поля (NFC), а также Bluetooth с низким энергопотреблением для передачи и приема данных между телефоном и автомобилем. Некоторые автопроизводители используют эту технологию для того, чтобы люди могли открывать и заводить свои автомобили, даже не доставая телефон из кармана.

Прошло более двух лет с тех пор, как компания Samsung впервые объявила о сотрудничестве с такими автопроизводителями, как BMW, Audi и Ford, чтобы привнести удобство UWB в цифровые автомобильные ключи. Компания BMW выпустила собственный цифровой ключ для многочисленных смартфонов, однако эта версия технологии работает через NFC, а не через UWB, требуя от пользователя поднести телефон к ручке водительской двери, чтобы отпереть автомобиль.

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Тем временем Apple использует UWB для iPhone, Apple Watch и AirTag. Эта технология обеспечивает более точное определение местоположения и позволяет использовать такие функции, как Precision Finding для AirTag.