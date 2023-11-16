В сети появились новые изображения ещё не представленного флагманского смартфона Redmi K70

В сети появились свежие изображения предстоящего флагманского смартфона Redmi K70, который до сих пор не был представлен официально. Видно, что дизайн устройства сочетает черты как Xiaomi 14, так и устройств бренда POCO. Особенно это заметно в плоском экране без изгибов, с узкой рамкой и вырезом для селфи-камеры по центру.

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На задней стороне смартфона видны три камеры и вспышка, формирующие квадрат, что напоминает дизайн Xiaomi 14. Интересно, что область камер выступает на всю ширину корпуса, что типично для устройств POCO.

Пока нет подробной информации о технических характеристиках, но предполагается, что Redmi K70 оснастят процессором MediaTek Dimensity 9300, в то время как версия Redmi K70 Pro получит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

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Серия Redmi K60 была представлена в декабре прошлого года, что подталкивает предположение о том, что анонс Redmi K70 может произойти в ближайшее время, особенно учитывая увеличивающееся количество утечек.