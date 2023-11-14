Официально объявлено, что Vivo X100 набрал в общей сложности 2 249 858 баллов в тесте AnTuTu.

Недавно на китайском рынке появились новые флагманские смартфоны Vivo серии X100, и сейчас уже можно оформлять предварительные заказы на эти устройства. В результате публикации тестов AnTuTu стало известно, что смартфон Vivo X100, оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 9300, набрал в общей сложности 2 249 858 баллов в тесте AnTuTu. Благодаря этому чипсету, смартфон обеспечивает более высокую производительность и энергоэффективность.

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Dimensity 9300 - это восьмиъядерный процессор, состоящий из четырех ядер Cortex X4 и четырех ядер Cortex A720 с тактовой частотой 3,25 ГГц и 2,00 ГГц соответственно. Это позволяет увеличить производительность процессора на 40% и достичь энергоэффективности на уровне 33%. Графический процессор Immortal G720 также имеет значительные улучшения. Его производительность выросла на 46%, а потребление электроэнергии снизилось на 40%.

Кроме того, интеграция процессора AI с APU 790 7-го поколения, обеспечивает повышенную производительность благодаря двукратному увеличению целочисленных и арифметических операций с плавающей запятой, а также снижение энергопотребления на 45%. Технологии, такие как AITransformer, быстрое генеративное операторское ускорение, технология квантования INT4 смешанной точности и технология аппаратного сжатия памяти NeuroPilot Compression, также являются частью AI процессора.

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Предварительные заказы на смартфоны серии X100 принимаются в Китае, а открытая продажа начнется через неделю, 21 ноября 2023 года, в 9 часов утра по китайскому времени.