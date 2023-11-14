Google платит Apple миллиарды за использование её поисковой системы по умолчанию

В рамках судебного процесса при участии Google снова названы некоторые интересные факты. Например, Google отдаёт Apple 36% от доходов с рекламы, когда поисковые запросы выполняются в браузере Safari.

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Google и Apple в последние годы часто попадают в поле зрения антимонопольных ведомств. Министерство Юстиции США обвиняло Google в использовании своих финансовых ресурсов для удержания доминирования на рынке. В частности, выплаты идут на использовании поисковой системы Google на устройствах разных производителей по умолчанию. Например, немалую часть этих выплат получает Samsung.

В своё время говорилось, что в 2021 году Google выплатила Apple $18 млрд за использование её поисковой системы по умолчанию в браузере Safari. Правда, не сообщается, сколько именно Google зарабатывает на доходах от рекламы через свой поиск в Safari. Наверняка это значение исчисляется миллиардами долларов, как и 36% от него. За весь 2022 год доход Google составил $279,8 млрд, и большую часть заработка принесла реклама, пишет Engadget.

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