В Chrome на Android будет проще входить в учётные записи на сайтах и в приложениях

У Google есть собственный менеджер пароль, который отлично взаимодействует с браузером Chrome на Android. Проблемы начинаются, если вы предпочитаете пользоваться менеджерами паролей других разработчиков. Возможно, скоро эти проблемы останутся в прошлом.

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До сих пор, если браузер Chrome на Android находил логин для посещаемого вами сайта в менеджере Google, появлялось окно и можно было быстро войти в аккаунт. Это избавляло от необходимости вручную набирать логин и пароль на виртуальной клавиатуре. Теперь было обнаружено, что в браузере появилась возможность выбирать, из какого менеджера паролей брать данные.

Для этого предлагается воспользоваться новым меню «Параметры автозаполнения». Опция «По умолчанию» оставит всё как есть, и данные будут браться из менеджер пароля Google. Если же выбрать опцию «Использовать других провайдеров», данные будут браться из других установленных на Android менеджеров паролей, в том числе из менеджера по умолчанию.

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Пока это предлагается только в версии браузера Chrome Dev, и неизвестно, когда возможность появится в финальной версии, пишет 9to5google.