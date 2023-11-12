Механизмы защиты Google работают далеко не идеально

Лаборатория Касперского сообщает, что всё более изощренные методы злоумышленников позволяют им проводить вредоносные приложения через механизмы защиты Google. В результате только в этом году, который ещё не завершён, пользователи установили вредоносные приложения из Google Play свыше 600 млн раз. При этом всего в магазине более 3 млн приложений, поэтому даже с ресурсами Google невозможно тщательно проверить каждое из них.

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В качестве примера установки такого приложения называется программа iRecorder. Она появилась в магазине в сентябре 2021 года, а через 11 месяцев обновление этого приложения начало приносить троян AhMyth. Каждые 15 минут он записывает звук с микрофона устройства, на которое установлен, записи отправляются на сервер авторов приложения.

Только в мае нынешнего года iRecorder было признано вредоносным приложением, к тому моменту его скачали около 50000 раз. Как видим, для обхода защиты приложение сначала было нормальным, выполняя всю обещанную в описании функциональность. Далее обновление превращает его во вредоносное.

Также злоумышленники могут создавать несколько аккаунтов разработчиков Google. Если Google удалит загруженное с одного аккаунта вредоносное приложение, его выставляют с другого аккаунта. В качестве примера названы приложения Beauty Slimming Photo Editor, Photo Effect Editor и GIF Camera Editor Pro, которые установили около 620000 раз с трояном Fleckpe. Эта программа открывала невидимое окно браузера, далее открывались сайты с подписками, платить за которые приходилось пользователю.

Большой популярностью пользовались вредоносные клоны Minecraft. Известность игры привела к тому, что программу Block Box Master Diamond скачали около 35 млн раз. Здесь есть приложение HiddenAds, которое показывает рекламу в фоновом режиме и пользователю она не видна. Зарабатывая на этом, злоумышленники заодно быстрее разряжали пользовательские устройства.

Главной опасностью года стала программа SpinOk. Входя в состав примерно 200 приложений, она была установлена около 451 млн раз. Это должны были быть мини-игры, в которых якобы можно зарабатывать. На самом деле с пользовательских устройств собирались данные и отправлялись на сервер злоумышленников.

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Пользователям рекомендуется при установке читать комментарии на странице каждого приложения, причём в первую очередь с низкими оценками. Грамматические ошибки на странице описания также не повышают доверия к подобному приложению, пишет Phonearena.