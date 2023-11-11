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Levi
Google ведет переговоры об инвестировании в стартап с искусственным интеллектом Character.AI
Google рассматривает инвестиции в Character.AI, чатбот-стартап бывших сотрудников Google. Сервис позволяет общаться с виртуальными версиями знаменитостей и создавать своих чатботов.

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В настоящее время Google ведет переговоры относительно значительных инвестиций, потенциально составляющих сотни миллионов долларов, в Character.AI. Этот стратегический шаг быстро развивающегося стартапа чат-ботов с искусственным интеллектом направлен на привлечение необходимого капитала для обучения моделей и удовлетворение растущего спроса пользователей. Информированные источники, знакомые с этим вопросом, сообщили, что инвестиция может принять форму конвертируемых векселей, как предположил третий источник. Ожидается, что это финансовое соглашение еще больше укрепит существующее сотрудничество между Character.Искусственный интеллект и Google, причем первый использует облачные сервисы Google и тензорные процессоры (TPU) для обучения моделей.На данный момент и Google, и Character.AI воздержались от предоставления комментариев в ответ на запросы по этому вопросу.

Character.AI основан бывшими сотрудниками Google Ноамом Шазиром и Даниэлем Де Фрейтасом.Искусственный интеллект предлагает пользователям возможность вступать в разговоры с виртуальными изображениями знаменитостей, таких как Билли Айлиш или персонажи аниме. Платформа также позволяет пользователям создавать своих собственных чат-ботов и помощников с искусственным интеллектом. Хотя сервис доступен бесплатно, доступна модель подписки, которая взимает с пользователей плату в размере 9,99 долларов в месяц за ускоренный доступ к чат-ботам, минуя виртуальные очереди.

#google #стартап #исскусвенный интеллект
Источник: reuters.com
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