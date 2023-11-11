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Levi
Google предупреждает, что неактивные аккаунты Gmail будут заблокированы через три недели
Google неактивные владельцы аккаунтов Gmail должны обновить свои записи в течение трех недель или потерять аккаунт. Интернет-поисковый гигант планирует удалить миллионы аккаунтов Gmail, которые были неактивны в течение двух лет.

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Google выпустила трехнедельное уведомление для неактивных владельцев аккаунтов Gmail, в котором им предлагается обновить свои записи или столкнуться с потерей своих аккаунтов. Компания намерена удалить миллионы учетных записей Gmail, которые оставались неактивными в течение двух лет, в рамках значительного обновления почтового сервиса. Это действие приведет к тому, что затронутые владельцы учетных записей навсегда потеряют доступ к электронной почте, документам, фотографиям и видео.
Удаление неактивных учетных записей Gmail является частью более масштабного обновления почтового сервиса. Все личные аккаунты Gmail, неактивные в течение как минимум двух лет, будут подвергнуты этой чистке. Введенная в действие в этом году политика должна вступить в силу к декабрю 2023 года. Google ссылается на обновление своей политики неактивности для аккаунтов Google в качестве меры, внедряемой во всех продуктах Google. Эта политика также накладывает ограничения на срок, в течение которого Google может сохранять неиспользуемую личную информацию из неактивных аккаунтов.
Решение Google удалить неактивные аккаунты продиктовано положительными последствиями для безопасности. Ожидается, что это повысит безопасность активных пользователей Google за счет снижения таких рисков, как фишинг, захват аккаунтов и мошенничество, связанное с неактивными аккаунтами, которые подвержены взлому. Перед удалением любой учетной записи затронутые владельцы неактивных или бездействующих учетных записей Gmail получат несколько уведомлений.

Уведомления также будут отправлены на прикрепленные адреса электронной почты для восстановления затронутых учетных записей. Google уже начал процесс отправки электронных писем с уведомлением затронутых аккаунтов. Владельцы учетных записей, которым грозит удаление, могут предотвратить такое действие, подключившись к своим учетным записям, открыв или отправив электронное письмо, получив доступ к Google Диску, загрузив приложение из магазина Google Play или выполнив поиск Google во время входа в учетную запись.

Gmail, превратившийся в солидную платформу электронной почты, пользующуюся широкой популярностью, продолжает расширяться. Google утверждает, что любая учетная запись, разместившая видео на YouTube, останется незатронутой, независимо от ее последнего активного статуса.

#google #gmail #удаление #удаление аккаунтов #аккаунт google
Источник: gizmochina.com
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