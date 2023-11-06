Потребуется номер телефона, связанный с вашей учетной записью, но это позволит вам входить в свою учетную запись, когда у вас нет сотового соединения

В последней бета-версии WhatsApp добавлена новая возможность - связать учетную запись электронной почты с аккаунтом WhatsApp. Пользователи могут просто ввести адрес электронной почты в приложении и подтвердить его принадлежность, перейдя по ссылке, отправленной на почтовый ящик. После этого, при использовании приложения, можно будет войти с помощью адреса электронной почты, а также получать проверочный код, состоящий из 6-ти цифр, для процедуры входа.

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Чтобы добавить адрес электронной почты, нужно перейти в раздел "Настройки учетной записи" и выбрать пункт "Адрес электронной почты".

Для создания учетной записи в WhatsApp по-прежнему необходимо иметь телефонный номер, но эта новая функция может быть полезной, когда возникают проблемы с получением SMS-сообщения. Например, во время поездок за границу, когда мобильная связь отключена. Теперь с помощью функции электронной почты можно войти в учетную запись через Wi-Fi, не требуя подключения к мобильной сети.

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Отправка электронной почты доступна в текущей бета-версии WhatsApp для iOS и Android, версия 2.23.24.10. Если пользователи, использующие бета-версию, будут довольны этой функцией, она скоро появится и в обычной версии приложения.