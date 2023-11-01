WhatsApp приносит поддержку перемотки видео

Участники программы бета-тестирования мессенджера WhatsApp на Android получили новую функциональность при просмотре видео внутри приложения. Версия под номером 2.23.24.6 теперь умеет прокручивать видео вперёд и назад.

На скриншоте видно, что можно перематывать видео вперёд и назад при двойном нажатии на кнопку «Воспроизвести». Это напоминает принцип работы подобной функциональности на YouTube, где можно дважды нажать и пропустить часть видеоролика. На самом YouTube недавно появилась функция, когда нажатие и удерживание экрана запускает двукратную скорость воспроизведения видео.

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Новая функциональное WhatsApp сейчас доступна ограниченному количеству участников программы бета-тестирования. В последние месяцы в приложении появились новшества, в том числе изменённый пользовательский интерфейс, удаляемые после прослушивания голосовые сообщения, возможность отправки текстовых сообщений на неизвестные номера и была выпущена версия Whatsapp для iPad. Ещё готовится функциональность под названием «Альтернативный профиль». Пользователь сможет завести второй профиль с другим именем и изображением для контактов, которые не видят ваш основной профиль. Также появилась поддержка двух аккаунтов на одном устройстве, пишет Neowin.