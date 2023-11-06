Samsung предлагает продвинутую камеру для будущих смартфонов

Аппараты серии Samsung Galaxy S Ultra обычно обладают одними из лучших камер среди Android-устройств. Для этих смартфонов Samsung готовит всё самое лучшее, что видно по камере 200 Мп в S23 Ultra против 50 Мп в обычном S23. Разрешение на Galaxy S24 может остаться прежним, но будет использоваться более качественный сенсор.

Samsung анонсировала сенсор ISOCELL GNK 50 Мп нового поколения. Он поднимает качество съёмки при слабом освещении и с HDR. Размер сенсора остался 1/1,3 дюйма, размер пикселей 1,2 мкм, а разрешение 50 Мп. Главное улучшение кроется в обработке изображений. Samsung говорит о расширенных возможностях HDR, предлагая динамический диапазон до 120 дБ и 14-битную глубину цвета, а также три режима ISO.

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Выросла скорость автофокуса. Samsung рассказывает, что в каждом пикселе есть два фотодиода с определением фазы в четырёх направлениях. Это позволяет обеспечить чёткую фокусировку на объектах даже во время движения, если они остаются в кадре.

Поддерживается съёмка видео на разрешении до 8K со скоростью 30 кадров/с. Правда, новые возможности автофокуса и HDR предлагаются на разрешении не более Full HD, зато со скоростью до 240 кадров/с.

Как привычно для других сенсоров, здесь пиксели могут объединяться. Это повышает качество изображения при слабом освещении. Размер пикселей вырастает до 2,4 мкм, позволяя сенсору получать больше света.

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Samsung пока не говорит, в какие аппараты попадёт этот сенсор. Galaxy S24 Ultra может получить телеобъектив 50 Мп с 50-кратным зумом вместо камеры 10 Мп с 10-кратным зумом на Galaxy S23 Ultra. Не исключено, что этот сенсор уже применяется в смартфонах Pixel 8 и Pixel 8 Pro, хотя Samsung и Google об этом официально не сообщали, пишет Nextpit.