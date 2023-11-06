Возможно, за использование дополнительных функций придётся раскошелиться.

Недавние новости о внедрении поддержки генеративного искусственного интеллекта в предстоящие смартфоны Samsung серии Galaxy S24, похоже, могут быть несколько омрачены откровением инсайдера под ником Tech_Reve, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

По словам энтузиаста, ИИ-функции в Galaxy S24 действительно будут, однако за их использование владельцам смартфонов придётся заплатить — Samsung даст доступ к возможностям искусственного интеллекта только по подписке.

Источник изображения: X (Twitter), Tech_Reve

Учитывая, что SoC Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 предлагают поддержку ИИ «из коробки», было бы весьма странным брать за это дополнительную плату — вполне возможно, что информация инсайдера не совсем точна, и подписка понадобится лишь для доступа к облачным сервисам компании, расширяющим возможности искусственного интеллекта.

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Ожидается, что анонс серии Galaxy S24 состоится в начале следующего года, а именно 17 января, а главными конкурентками для новинок станут модели iPhone 15.