Журналисты нарисовали будущий флагманские смартфоны Samsung

Компания Samsung через несколько месяцев должна представить новое поколение своих классических флагманских смартфонов, серию Galaxy S24. Их анонса ждут в 17 января будущего года. Пока же в интернете появились изображения, из которых можно понять, в каких цветовых вариантах будут продаваться эти устройства.

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Ранее инсайдер Ice Universe говорил о семи расцветках: чёрной, серой, фиолетовой, жёлтой, зелёной, синий и оранжевой. Модель Galaxy S24 Ultra могла также иметь золотой вариант с золотой же рамкой посередине. На основе этой информации появились неофициальные изображения того, как могли бы выглядеть подобные устройства.

Galaxy S24 Ultra на этих изображениях показаны в чёрном, сером, золотом и фиолетовом цветах. Galaxy S24 и Galaxy S24+ нарисовали в жёлтом и фиолетовом в цветах соответственно. Следует иметь в виду, что дизайн аппаратов может отличаться от того, что показано на этих изображениях.

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Пока до анонса ещё есть время, а до тех пор наверняка случится немало новых утечек данных о них, пишет Gizmochina.