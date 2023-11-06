Бюджетный смартфон Redmi 13C предложит до 8 ГБ оперативной памяти

Бренд Redmi в ближайшие дни собирается представить смартфон средней ценовой категории Redmi 13C. В преддверии этого события устройство появилось в магазине Amazon с описанием характеристик и стоимости.

Судя по этому описанию, будут предлагаться конфигурации 4/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене €130 и €150. Доступны чёрный (Midnight Black) и синий (Midnight Black) цветовые варианты. В прежних утечках данных говорилось о существовании также светло-зелёного и голубого цветов.

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Используется дисплей LCD 6,74 дюйма с разрешением 720 x 1600 и частотой 90 Гц. Внутри находится система на чипе Helio G85, батарея 5000 мАч, мощность зарядки 18 Вт. Сбоку на смартфоне располагается сканер отпечатков пальцев для защиты данных. Установлена система Android 13 и программная оболочка MIUI 14.

Разрешение главной задней камеры здесь 50 Мп, рядом есть сенсор глубины 2 Мп и камера макро. Разрешение камеры спереди 8 Мп. Доступно также 4 ГБ виртуальной оперативной памяти, отсек microSD, возможности установить две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и разъём 3,5 мм. Размеры устройства 168 x 78 x 8,09 мм при весе 192 г.

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Этот аппарат станет обновлённой версией Poco C65, которая недавно поступила в международную продажу, пишет Gizmochina.