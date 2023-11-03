Пользователи Android-устройств смогут проще находить наиболее надёжные сервисы VPN

В прошлом году в магазине приложений Google Play Store был представлен раздел «Безопасность данных». В нём есть возможность публиковать сведения о независимых проверках безопасности, которые прошло приложение. Всё чаще иконку о прохождении этой проверки получают VPN-приложения для Android.

Разработчики VPN-приложений могут отправлять их на прохождение «независимой проверки на соответствие глобальному стандарту безопасности». Если тестирование прошло успешно, приложение получает иконку в виде щита со звездой в центре. Она отображается внизу страницы приложения в разделе «Безопасность данных».

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Это показывает пользователям, что VPN соответствует минимально допустимым практикам в сфере мобильной безопасности и конфиденциальности данных, а также что разработчики стараются находить и закрывать уязвимости. Использование таких сервисов VPN надёжнее защищает пользовательские данные и идёт на пользу системе Android в целом.

Таким образом, пользователям при выборе VPN на Android следует обращать внимание на наличие этой иконки. В будущем она будет распространена и на приложения других типов. Соответствующий значок уже получили 8 приложений, в число которых вошли Google One, ExpressVPN и NordVPN.

Если нажать «Подробнее», можно открыть список всех прошедших независимую проверку приложений VPN, а также подробнее узнать о том, как именно их проверяли.

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В Google говорят, что наличие значка не гарантирует полное отсутствие уязвимостей. Он показывает, что разработчики уделяют внимание обеспечению безопасности и конфиденциальности данных своих пользователей, пишет 9to5google.