Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев

Как рассказал журналистам в кулуарах Kazan Digital Week глава Минцифры Максут Шадаев, в России пока не планируется вводить какой-либо ответственности за использование заблокированных в стране VPN-сервисов. Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что в скором времени Роскомнадзор может начать ограничивать доступ к интернет-ресурсам, предоставляющим инструкции по обходу блокировок, в том числе, по настройке VPN-соединения.

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В 2015 году ООН признала право на анонимность в интернете, а также право на использование шифрования неотъемлемыми правами человека – использование различных технических средств позволяет людям свободно высказывать свое мнение, не опасаясь незаконного преследования, а также преследования со стороны авторитарных и тоталитарных режимов. Тем не менее, заявление ООН имеет декларативный, а не обязательный характер, и многие государства внедряют и ужесточают интернет-цензуру, блокируя различные сайты – как содержащие «вредоносную информацию», например, о запрещенных химических веществах, так и содержащие политические сведения, противоречащие «линии партии».