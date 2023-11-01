На Android и компьютерах адресная панель Chrome пока останется наверху

В приложениях, доступных на разных платформах, новая функциональность зачастую в первую очередь появляется на версиях для операционной системы iOS. Популярность и платёжеспособность пользователей этой платформы заставляют разработчиков подстраиваться под обладателей аппаратов iPhone и iPad. Это относится даже к таким крупным компаниям, как Google. Она объявила, что версия браузера Chrome для iOS позволит перемещать адресную строку вниз экрана.

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Для этого необходимо нажать и удерживать адресную строку, после чего появится меню с командой «Переместить адресную строку вниз». Таким же способом можно вернуть меню наверх. Ещё это можно сделать через настройки Chrome.

Пару лет назад такая возможность появилась в браузере Safari на аппарат iPhone. Поскольку смартфоны сейчас крупные и длинные, внизу дотянуться до адресной строки пальцем может быть проще. Некоторые браузеры на Android уже предлагают такую возможность, как Firefox.

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К сожалению, пока ничего не говорится о том, когда перенос адресной строки появится в браузере Google на мобильной операционной системе Google. Такая возможность ранее тестировалась, но в итоге не добралась до финального варианта браузера. Впрочем, появление на iOS позволяет надеяться, что и на Android такая возможность также будет реализована, пишет Androidcentral.