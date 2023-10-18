Автозаполнение, исправление опечаток, поиск по папкам с закладками и другие возможности для более удобного и быстрого веб-серфинга

Сегодня Google анонсировала пять новых функций для адресной строки своего веб-браузера Chrome. Эти функции предназначены для того, чтобы сделать просмотр веб-страниц более простым и эффективным.



Первая новая функция — более интеллектуальное автозавершение. Адресная строка Chrome теперь будет автоматически заполнять URL-адреса на основе любого слова, которое пользователь ранее использовал для поиска веб-сайта. Это облегчит пользователям быструю и понятную навигацию по веб-сайтам, которые они часто посещают. Например, если пользователь вводит слово «рейс» в адресную строку, Chrome может предложить Google Flights, веб-сайт для бронирования авиабилетов. Или, если пользователь вводит слово «новости», Chrome может предложить веб-сайты новостных организаций, которые пользователь посещал ранее.



Вторая новая функция — автоматическое исправление опечаток. Если пользователь неправильно вводит URL-адрес в адресной строке, Chrome теперь сможет обнаружить ошибку и предложить исправления на основе ранее посещенных веб-сайтов. Это поможет пользователям избежать опечаток и перейти на правильный веб-сайт. Например, если пользователь вводит «www.googl.com» в адресную строку, Chrome может предложить «www.google.com».

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Третья новая функция — это поиск по папкам с закладками. Теперь пользователи смогут искать закладки в определенных папках. Это облегчит пользователям поиск нужных им закладок. Например, если у пользователя есть папка с закладками для путешествий, теперь он может выполнять поиск закладок для определенных авиакомпаний или пунктов назначения.



Четвертая новая функция — это предложения по популярным сайтам. Chrome теперь будет предлагать популярные веб-сайты на основе истории посещений пользователем. Это поможет пользователям открывать новые веб-сайты, которые могут их заинтересовать. Например, если пользователь просматривал веб-сайты, посвященные автомобилям, Chrome может предложить веб-сайты, посвященные обзорам автомобилей или автосалонам.



Пятая новая функция — это более быстрые и удобные для чтения результаты. Результаты в адресной строке Chrome теперь будут отображаться быстрее и в более удобочитаемом формате. Это облегчит пользователям поиск нужной им информации. Например, результаты теперь будут отображаться в формате списка, причем каждый результат будет помечен названием веб-сайта и URL-адресом.



Ожидается, что эти новые функции будут выпущены в ближайшие недели. Они являются желанным дополнением к Chrome и, несомненно, сделают просмотр веб-страниц более простым и эффективным для пользователей.