Приложение Google обозвали трояном

Смартфоны производства Huawei в разных странах в последние дни начали помечать приложение Google как вирус. Аппараты китайского производителя считают это приложение трояном.

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Один из обладателей Huawei P10 сообщил в техподдержку Google, что его устройство обозначило приложение Google как троян. Испугавшись, он удалил приложение и поменял все пароли на смартфоне. Никаких сторонних приложений на своё устройство до этого не устанавливал.

Это было только начало и скоро многие другие обладатели устройств Huawei рассказали о такой же проблемы. Приложение Google у них обозначается как TrojanSMS-PA. Это относится только к тем устройствам Huawei, где работает Google Mobile Services. Виновато может быть приложение под названием Optimizer. Его отключение решает проблему.

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На устройствах остальных производителей подобных сообщений не было и нет признаков того, что в приложение Google действительно пробрался вирус, пишет wccftech.