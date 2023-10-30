Устройство набрало 410 баллов в одноядерном режиме и 1447 баллов в многоядерном тестах.

Известная китайская компания Huawei сообщила о запуске своего нового смартфона Nova 11 SE, а также некоторые характеристики устройства были раскрыты в базе данных Geekbench. Презентация смартфона Huawei Nova 11 SE состоится завтра, 31 октября 2023 года, в Китае в 15:08 по московскому времени. Ранее устройство было зарегистрировано в базе данных TENAA, где были опубликованы его основные характеристики и изображения. Теперь Geekbench предоставляет дополнительную информацию для подтверждения.

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В Geekbench смартфон зарегистрирован под тем же номером модели — BON-AL00, и получил 410 баллов в одноядерном режиме и 1447 баллов в многоядерном. Кроме того, было установлено, что устройство будет оснащено материнской платой с кодовым названием BNE и будет работать на операционной системе Android 12. Основная архитектура смартфона включает 4+4 ядра, с основным ядром, работающим на частоте 2,40 ГГц, и базовыми ядрами - на частоте 1,90 ГГц. Скорее всего, используется чипсет Qualcomm Snapdragon 680.

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Как уже было сказано, информация о характеристиках этого смартфона также была раскрыта в предыдущем обзоре TENAA, где указывается, что устройство будет работать в сетях 4G LTE. Размеры смартфона составляют 162,39 х 75,47 х 7,39 мм, а вес - 186 г. Также будет доступно две версии памяти: 8/256 ГБ и 8/512 ГБ. Другие особенности включают 6,67-дюймовый OLED-дисплей FHD+ с частотой 90 Гц, тройную камеру на 108 МП (основная) + 8 МП (сверхширокая) + 2 МП (макро), фронтальную камеру на 32 МП, аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, наличие технологии NFC и бокового сканера отпечатков пальцев. Данное устройство будет доступно в зелёном, белом и черном цветах.