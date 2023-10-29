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Bublik1
Huawei продолжает теснить Apple на китайском рынке смартфонов и готовит 5-нм процессор Kirin
Аналитики полагают, что на смену Kirin 9000S придёт более мощный процессор, а также появится недорогое решение для бюджетного сегмента

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Несмотря на то, что смартфон Huawei Mate 60 поступил на рынок уже несколько месяцев назад, ведущие аналитики пытаются ответить на целый ряд вопросов, тревожащий руководство крупных полупроводниковых компаний. Прежде всего эксперты не могут понять, каким образом SMIC смогла выйти на массовое производство 7-нм процессоров Kirin 9000S. Официально считалось, что китайская компания способна выпускать ограниченные партии чипов по 14-нм технологическому процессу, поэтому резкий скачок вызвал настоящую бурю домыслов и конспирологических теорий. Как бы там ни было, но процессор есть, его характеристики подтверждены, а Huawei Mate 60 продолжает демонстрировать отличные продажи. 

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Согласно официальной статистике, в 3 квартале текущего года Huawei продолжила укреплять свою позицию на местном рынке. Что любопытно, на показатели не оказала никакого влияние тенденция к падению продаж на китайском рынке смартфонов на 5%, а аналитики уверены, что успешность Huawei Mate 60 носит ограниченный характер. Всё дело в том, что большая часть потребителей ориентируется на телефоны до 500 долларов, тогда как многие компании предпочитают закупать партии в десятки тысяч штук для сотрудников до 300 долларов за единицу или дешевле. Это значит, что Huawei сталкивается с серьёзным вызовом, а дальнейшие события докажут, способна ли компания наладить выпуск недорогих энергоэффективных процессоров для бюджетных смартфонов. В случае, если сделано это не будет, то Kirin 9000S останется нишевым процессором. Пока же Huawei продолжает успешно обходить конкурентов в сегменте премиальных аппаратов. Например, Apple, которая тоже имеет довольно прочные позиции на рынке Поднебесной, отметила снижение темпов роста на 6% в годовом исчислении. Многие эксперты в сфере мобильных технологий считают, что на это повлиял выпуск Huawei Mate 60 с процессором Kirin 9000S, но действительно ли это так будет ясно только в 2024 году.

Аналитики Canalys полагают, что Huawei либо выпустит новый процессор, либо расширит использование Kirin 9000S на модели среднего и нижнего ценового сегмента. Специалисты соглашаются с тем, что выход Huawei Mate 60 вызвал значительный интерес на рынке. Если Huawei в короткие сроки сможет создать новый чипсет в линейке Kirin, то это окажет существенное влияние на рынок, а также конкуренцию между ведущими производителями. Что примечательно, если Huawei внедрит Kirin 9000S в смартфоны среднего и низкого сегмента, то это потребует разработки улучшенной версии чипсета для следующей флагманской серии. По предварительным данным, Huawei уже подписала контракты с тремя поставщиками и готовится выпустить на рынок новый флагман P70 в следующем году. В настоящее время неясно, будет ли в этой модели использован Kirin 9000S или какое-то усовершенствованное решение.

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Аналитики до сих пор не могут оценить возможности китайской полупроводниковой компании SMIC. Некоторые полагают, что из-за отсутствия доступа к высокотехнологическим образцам у компании нет возможности расширить производство процессоров Kirin 9000S. Другие указывают на противоположные сведения, а некоторые и вовсе уверяют, что Huawei занимается разработкой процессора в линейке Kirin на основе 5-нм техпроцесса. Официальной информации по этому поводу нет, поэтому остаётся только запастись терпением и подождать очередного хода от китайской компании. Если предположить, что слухи соответствуют реальности, то в таком случае нужно принимать в расчёт, что в ближайшее время SMIC готовится начать массовое производство чипов на основе 5-нм технологического процесса. 

#huawei #huawei mate 60 #kirin 9000s
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