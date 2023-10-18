Ещё раньше будет представлен складной смартфон

На этой неделе должен быть представлен складной смартфон OnePlus Open, первый у этого производителя. Кроме того, ведётся работа над флагманом OnePlus 12 в традиционном форм-факторе. Он также должен быть анонсирован до конца года. Инсайдер Digital Chat Station рассказал о некоторых его характеристиках.

Экран этого аппарата обладает кодовым именем Dongfang. Его разрешение составит 2К, стороны будут изогнутые. Было сказано, что качество этого дисплея выше, чем у панелей AMOLED производства Samsung. Здесь будет высочайший уровень цветопередачи, яркости и защиты глаз. Ожидается использование множества эксклюзивных технологий, но они пока остаются неназванными.

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Размер экрана может составлять 6,82 дюйма с разрешением 3168 x 1440. Частота обновления достигнет 120 Гц. Основная камера ожидается 50 Мп с размером сенсора 1/1,4 дюйма и оптической стабилизацией изображения. Будет сверхширокоугольная камера 48 Мп и камера-перископ 64 Мп.

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Дизайн будет напоминать прошлые аппараты этого производителя, пишет Gizmochina.