Ожидается, что устройство будет оснащено 6,82-дюймовым LTPO-экраном с частотой 120 Гц,

Сведения о предстоящем выпуске OnePlus 12 вызывают повышенный интерес, особенно благодаря обсуждаемому дисплею, который, по утечкам информации, обещает выдающуюся яркость в сравнении с конкурентами, включая Samsung Galaxy S23 Ultra и Apple iPhone 15 Pro Max.

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Ожидается, что у OnePlus 12 будет экран с диагональю 6,82 дюйма и технологией LTPO, поддерживающий частоту обновления 120 Гц. Это небольшое улучшение по сравнению с предшественником, OnePlus 11. Кроме того, устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 5400 мАч, что на 400 мАч больше, чем в предыдущей модели.

Новый OnePlus также обещает улучшенную камерную систему, включая 50-Мп основную камеру, 50-Мп сверхширокоугольную камеру и 64-Мп телефотокамеру с 3-кратным оптическим зумом. Однако, за все эти улучшения придется заплатить.

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По ожиданиям, OnePlus 12 может оказаться дороже, чем его предшественник OnePlus 11, цена которого начинается с 699 долларов за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Но, возможно, рост цены будет оправдан новыми функциями, такими как поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и базовая модель с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью.