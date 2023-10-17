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СтарыйДед
OnePlus раскрыла больше подробностей своего нового шарнира в смартфоне Open
Компания выпустила видео в котором конструкция шарниров OnePlus Open полностью видна. Также рассказывается об испытаниях своих смартфонов.

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Компания OnePlus показала новое видео с прототипом своего складного устройства. В нем подробнее рассказывается о конструкции и складки на экране. Ранее компания не раскрывала много информации о своем новом устройстве, но ранее в интервью уже было сказано, что дизайн петель был заимствован у Oppo Fold N2. Оказалось, что OnePlus Open и следующий складной смартфон Oppo будут фактически одним и тем же устройством.

OnePlus старалась скрывать информацию о своем новом складном устройстве. И поэтому детальная презентация шарнирного механизма внутри OnePlus Open, а также экскурсия по заводу, является очень занимательной информацией. Несмотря на то, что у компании есть два поколения складных устройств, они еще не выпустили ни одного на рынок.

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В новом видео показано, что OnePlus Open имеет более четкую складку экрана, чем конкуренты, такие как Pixel Fold и Galaxy Z Fold 5. Но складка все еще заметна. Это связано с тем, что устройство имеет улучшенный шарнир, который содержит меньше деталей, чем у Oppo Find N2. В конструкции используется новый легкий сплав, а также углеродное волокно, которые добавляют прочность и снижают вес. Кобальт-молибден и цирконий также используются для дополнительной поддержки и прочности. OnePlus также добавил специальный клей, чтобы задерживать грязь и мусор, прежде чем они попадут в механизмы устройства.

Компания OnePlus проводит испытания на долговечность своего складного телефона Open, как это делает Samsung с серией Fold. Они включают тестирование на падение с высоты 1 метр в серии из 30 повторений. Если телефон не повреждается, то считается, что он на отлично прошёл данный тест. Также проводятся тесты на порты USB-C и кнопки, а также на изгиб и погружение в воду. 

Отмечается, что у OnePlus Open есть встроенные отверстия для слива воды. Телефон может продолжать работать после погружения в воду благодаря смазанному шарниру, который соответствует рейтингам IPX2 и IPX4. Это не соответствует рейтингам нескладных телефонов, представленных на рынке. Однако стоит учитывать, что эти тесты проводятся на предсерийных устройствах и не отражают окончательный дизайн OnePlus Open.

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Смартфон Open должен быть представлен уже 19 октября. Согласно предыдущим сообщениям, он будет обладать процессором Snapdragon 8 Gen 2 SoC и хорошим набор камер. До сих пор неизвестно, правильно ли обоснован высокий уровень доверия со стороны OnePlus, но Open обещает стать захватывающим смартфоном для компании в индустрии складывающихся устройств.

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