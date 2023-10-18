Смартфоны для любителей мобильной фотографии

В середине ноября от компании Vivo ждут анонса в Китае линейки смартфонов Vivo X100. Это аппараты с прицелом на фотографические возможности, о которых рассказал инсайдер Panda is Bald.

Сообщается, что анонс анонс процессоров MediaTek Dimensity 9300 состоится 6 ноября. На третьей неделе этого же месяца должны быть представлены аппараты X100. Их производительность может оказаться на уровне iPhone 15 Pro.

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Версия Vivo X100 будет обладать камерой на Sony IMX920 и батареей 5100 мАч. Мощность зарядки у него равна 120 Вт, а беспроводной зарядки здесь может не быть.

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X100 Pro может получить сенсор Sony IMX989, батарею ёмкостью 5400 мАч, проводную зарядку 100 Вт и беспроводную 50 Вт. Другие источники сообщали, что на X100 и 100 Pro ожидается сверхширокоугольная камера с сенсором IMX663 и камера-перископ 64 Мп. В 2022 году аппараты этой серии появились в декабре, пишет Gizmochina.