Официально стало известно, что Vivo выпустит на индийском рынке свой последний предстоящий смартфон Y-серии, Vivo Y200 5G, в октябре этого года.

Компания Vivo, китайский производитель смартфонов, официально объявила в своем индийском аккаунте в социальной сети о предстоящем выпуске своего новейшего смартфона Vivo Y200 5G на индийском рынке. Презентация этого устройства намечена на 23 октября 2023 года. На одном из опубликованных тизеров также присутствует изображение известной индийской актрисы Сары Али Хан, которая представляет заднюю панель смартфона.

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Стоит отметить, что ранее бренд поделился тизер-видео нового смартфона Y200 5G с участием Сары Али Хан. Того же дня устройство заметили в базе данных Google Play. Также были раскрыты некоторые основные технические характеристики будущего смартфона. Ожидается, что Vivo Y200 5G будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 и будет работать на пользовательском интерфейсе Funtouch OS 13. Устройство будет обладать впечатляющим 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FHD+ и поддержкой 120 Гц частоты обновления.

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В отношении его камер, задняя часть смартфона будет иметь двойную камеру - основной с оптической стабилизацией изображения на 64 МП и дополнительную камеру с эффектом боке (размытый фон) на 2 МП. При этом фронтальная камера будет иметь разрешение 16 МП. Также смартфон будет оснащен емким аккумулятором на 4800 мА*ч и поддержкой функции быстрой зарядки мощностью 44 Вт