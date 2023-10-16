Также будет анонсирована оболочка для Android

Китайский производитель Vivo 1 ноября проведёт в Шэньчжэне конференцию разработчиков. Среди прочего на ней будет представлена программная оболочка OriginOS 4 для системы Android 14. Также компания собирается анонсировать ещё одну полностью собственную операционную систему.

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Подробностей производитель пока не сообщает, но инсайдер Digital Chat Station полагает, что новая система предназначается для устройств интернета вещей. Неизвестно, доберётся ли она когда-нибудь до смартфонов, но вряд ли Vivo собирается отказываться от Android.

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Также компания на своей конференции разработчиков может представить большую модель искусственного интеллекта. В списке китайских производителей она может занимать лидирующее положение. Эта модель будет применяться в системе OriginOS, она состоит из пяти частей с тремя уровнями параметров. Модель будет охватывать широкий спектр сценариев применения, пишет Gizmochina.