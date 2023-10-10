Google предлагает задействовать ключи доступа вместо паролей

Компания Google не так давно начала тестирование ключей доступа в аккаунтах Workspace. Теперь она начинает постепенно переводить пользователей на ключи доступа в персональных аккаунтах. При следующем входе там будет предложено создать и применять ключи доступа. На странице настроек будет отображаться опция пропуска пароля при возможности.

В блоге компании сказано, что ключи доступа работают на 40% быстрее обычных паролей. Они разработаны организацией FIDO Alliance и описываются как метод входа в учётные аккаунты без паролей. Вместо этого применяются методы вроде отпечатка пальцев, лицевого распознавания и пин-кода.

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Google предложила поддержку ключей доступа к мае, тогда этот вариант не был обязательным. Они считаются более надёжными, поскольку их нельзя украсть и подделать благодаря применению криптографических протоколов с открытым ключом. Ещё ими проще пользоваться, так как не придётся запоминать.

Поскольку технология достаточно новая, от паролей не откажутся в одночасье. Поэтому Google позволяет отключить ключи доступа и продолжать применять пароли.

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Компания утверждает, что крупные сайты и приложения вроде Uber и eBay постепенно переходят на ключи доступа. Скоро их поддержка появится и в WhatsApp. Среди браузеров она уже есть в Chrome, Edge, Opera и Safari. При этом поддержка ключей доступа отсутствует в Linux, пишет Androidcentral.