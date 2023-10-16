Новая серия смартфонов будет представлена в ближайшие недели

В ближайшее время в продажу должны поступить новые представители флагманской линейки смартфонов Realme GT. Появления модели Realme GT 5 Pro ждут вскоре после анонса процессора Snapdragon 8 Gen 3. Теперь известный инсайдер предоставляет дополнительную информацию об этом устройстве.

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Сзади на корпусе должен располагаться круглый модуль камеры в стиле Realme 11 Pro. Среди прочих будет предложена версия с веганской кожей.

Ранее сообщалось о наличии основной камеры с сенсором Sony IMX966 с оптической стабилизацией изображения. Также будет сверхширокоугольная камера 64 Мп с сенсором OmniVision OV64B и 3-кратным оптическим зумом.

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Экран производства компании BOE получит изогнутые стороны. Работать аппарат будет на вышеназванном процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Ёмкость батареи выше среднего и составляет 5400 мАч, мощность проводной зарядки 100 Вт. Чтобы не перегреться, смартфон получит внушительную систему охлаждения площадью 10000 мм², пишет Gizmochina.