Лицевая разблокировка нового смартфона Google ошиблась

Продажи смартфонов Google Pixel 8 только начинаются, но уже появились жалобы на некоторые аспекты их работы. На форуме Reddit один из пользователь написал, что лицевая разблокировка позволила войти в систему его брату, который не является близнецом. Разблокировка происходила при каждой попытке.

Google утверждает, что на этих аппаратах используется система самого высокого биометрического класса Android — класса 3. Это позволяет применять лицевую разблокировку при совершении платежей через смартфон и для входа в аккаунты в приложениях, что не поддерживается в смартфонах серии Pixel 7.

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Пользователь утверждает, что у него с братом схожие черты лица, но не совершенно одинаковые. По его мнению, он больше похож на своего отца, но при сканировании лица отца разблокировка не срабатывала. При этом на аппаратах не была активна функция расширенной разблокировки, которая позволяет разблокировать систему в указанных пользователем случаях.

Третий класс биометрической безопасности означает, что крайне маловероятно, что систему можно обмануть фотографией владельца устройства или похожим на него человеком. И всё же, стопроцентная защита не гарантирует.

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Даже системы распознавания вроде Apple Face ID с анализом глубины изображения в некоторых случаях можно обмануть. Для этого лица должны быть похожи, а затем введён пароль для разблокировки. Пока зафиксирован только один такой случай с Pixel 8. По мере распространения этих аппаратов станет понятнее, останется этот случай единичным или будет встречаться часто. Возможно, программные обновления Pixel позволят решить проблему, пишет Androidauthority.