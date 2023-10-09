Pixel 8 Pro прошёл испытания на падения очень уверенно

Ещё не прошло и недели с момента анонса смартфонов серии Google Pixel 8, но их уже успели проверить в разных тестах и разобрать на части. Очередным испытанием для Pixel 8 Pro стали тесты на прочность при падениях. В этом плане аппарат оказался крепче дорогих конкурентов вроде Galaxy S23 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

реклама

Тестирование провели на YouTube-канале PBKReviews. Аппарат сумел пережить четыре падения на бетонный пол. Первое падение было с уровня поясницы, откуда смартфоны чаще всего роняют. Он упал экраном вниз и на экране возникло несколько царапин, но он продолжил без проблем работать.

Во второй раз устройство уронили с высоты головы и экран не получил трещин и царапин. На раме появились небольшие вмятины, но аппарат продолжил работать.

После ещё двух падений задняя панель осталось целой. Затем он упал с высоты поясницы задней стороной вниз, после чего был повреждён выступ камеры. Стекло на задней панели не пострадало. Упав на боковую сторону, аппарат отделался вмятиной. Нахождение в мешке с песком и гравием также не причинило устройству большого вреда.





рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, желающие пользоваться смартфоном без чехла, а заодно получать 7 лет программных обновлений, могут отдать предпочтение последнему аппарату Google, пишет wccftech.