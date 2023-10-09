Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Pixel 8 Pro превзошёл конкурентов в тестах на падения
Pixel 8 Pro прошёл испытания на падения очень уверенно

реклама

Ещё не прошло и недели с момента анонса смартфонов серии Google Pixel 8, но их уже успели проверить в разных тестах и разобрать на части. Очередным испытанием для Pixel 8 Pro стали тесты на прочность при падениях. В этом плане аппарат оказался крепче дорогих конкурентов вроде Galaxy S23 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

реклама

Тестирование провели на YouTube-канале PBKReviews. Аппарат сумел пережить четыре падения на бетонный пол. Первое падение было с уровня поясницы, откуда смартфоны чаще всего роняют. Он упал экраном вниз и на экране возникло несколько царапин, но он продолжил без проблем работать.

Во второй раз устройство уронили с высоты головы и экран не получил трещин и царапин. На раме появились небольшие вмятины, но аппарат продолжил работать.

После ещё двух падений задняя панель осталось целой. Затем он упал с высоты поясницы задней стороной вниз, после чего был повреждён выступ камеры. Стекло на задней панели не пострадало. Упав на боковую сторону, аппарат отделался вмятиной. Нахождение в мешке с песком и гравием также не причинило устройству большого вреда.


рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, желающие пользоваться смартфоном без чехла, а заодно получать 7 лет программных обновлений, могут отдать предпочтение последнему аппарату Google, пишет wccftech.

#смартфоны #google #pixel
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В понедельник будет представлен Honor Play 50 Plus с 12 ГБ памяти
Китайскую версию Oppo Find N3 на Snapdragon 8 Gen 2 протестировали в Geekbench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
8
Холдинг «Росэлектроника» готовится к массовому производству операционных усилителей
9
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
В Сети появились кадры очередного Leopard 2A6 ВСУ, уничтоженного в зоне проведения СВО
+
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
4
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
3
The Jerusalem Post: армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы
+
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
8
Politico: Словакия прекращает военную поддержку Украины
+
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Эксперт внес предложение создать особую полицию для хакеров
1
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
7
Нейросеть показала, как выглядел бы «Бегущий по лезвию», снятый в СССР
6
Анонсирован индийский электрический скутер Motofaast с дальностью хода 120 км
1
Samsung Galaxy S24 будет использовать чипсеты Exynos и Snapdragon
+
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
3
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
+
Цены процессоров Intel Core 14-го поколения в испанской рознице неприятно удивили
1

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
8
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
22
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
3
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
65
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
9
О будущем рынка настольных игр в России
4
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
3
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
26
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
50

Сейчас обсуждают

glavhyilo
17:18
спички и свечки тоже надо скупать.
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
DIP48
17:14
Еще прикол с классиками. А ведь Энгельс был из семьи буржуев капиталистов, отец фабрикант, который нещадно эксплуатировал труд своих рабочих. Что не мешало светлоликим Энгельсу и Марксу жить на эти по...
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
Urtgard
17:14
Я бы не разогревал карту выше 70/80, может кто то и говорит что это норм, но это не так, читал про отвалы при постоянной работе при таких температурах
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
Vergo
17:13
Кхм... А это, случаем, не брехня? Такого ни в одной армии мира нет, вобще-то. Ну, и правильно. Что такие делать на войне будут? Балласт? А ведь это не спецоперация. Объявлена именно война, официально....
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
Александр Душа
17:10
Некоторый контрафакт могут подружить с фирменным ПО. Но проблем кроется даже не в что это подделка, а в том что если ты при покупки всё не выяснил, то и не вернёшь. Вот мы пришли в Ситилинк, пломбы це...
В сети появились поддельные твердотельные накопители Samsung 980 Pro
DIP48
17:10
Само разрушение РИ было продуктом западным. Как и коммунизм, кстати. Ведь он не в России зародился. И бородатые классики Карл Маркс вместе с Фридрихом Энгельсом не россияне были, а жили как раз в Англ...
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
Александр Душа
17:07
Интернет магазин Ситилинк начал продавать контрафакт. На днях купили в ситилинке Samsung 990 Pro на 500Гб, мало того что магикан не захотел его распознать, так и ещё выяснили что работает он не на PC...
В сети появились поддельные твердотельные накопители Samsung 980 Pro
Дмитрий
17:03
Немцы не дураки кормить кого то. а зеленые это вообще отдельная секта психов, которые на пустом месте в 3-4 раза электричество удорожают и шакалят заводы, что они закрываются.
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
seebox
17:01
там не дураки, мне кажется весь спектакль в руках вашингтона или их производных типа рокфеллеров или им подобных. Всегда всё делается во имя выгоды, прикинь сша будут кредитовать три войны, а потом кр...
«Доигрались?»: Медведев о всплывшем в секторе Газа оружии, предназначавшемся для Украины
Дмитрий
17:01
У нас цены на пустом месте в космос росли а бабки так же бежали все скупать. во времена короны а у этих реально хоть война. а не торгаши с ума сошли.
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем