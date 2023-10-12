В ноябре также будут представлены смартфоны X100 и X100 Pro

Источник из Китая сообщает, что компания MediaTek близка к релизу нового флагманского мобильного процессора Dimensity 9300. На Weibo появился пост, согласно которому скоро первые смартфоны на этом чипе появятся в продаже в Китае.

MediaTek должна представить Dimensity 9300 в ноябре. Первыми сериями смартфонов на этом процессоре должны стать Vivo X100 и X100 Pro. Они также ожидаются в ноябре, в отличие от X100 Pro+. Этот смартфон на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 должен быть выпущен в первом квартале будущего года.

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Рассматриваемый чип производится компанией TSMC на техпроцессе 4 нм. У него есть одно вычислительное ядро ARM Cortex-X4, три Cortex-X4 и четыре Cortex-A720. Это должно дать ему более высокую эффективность по сравнению с чипом предыдущего поколения. Главное ядро Cortex-X4 на архитектуре Armv9 получило прирост производительности в 15% по сравнению с X3, а энергопотребление у него сократилось на 40%.

Чаще других в работе будут использоваться ядра Cortex-A720, где ожидается максимальная частота 3,25 ГГц. Также будет применяться графический процессор последнего поколения ARM Immortalis G720 MC12.

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Как видим, этот чип принесёт увеличение скорости работы и сокращение расхода энергии. Это сделает его более серьёзным конкурентом для последнего процессора Apple A17 Pro, пишет Gizmochina.