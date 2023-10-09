Предстоящий флагманский чип MediaTek Dimensity 9300, согласно утечкам, обещает превзойти Snapdragon 8 Gen 3 по производительности, ставя новый стандарт для Android-флагманов 2024 года

В преддверии официального анонса своего нового флагманского чипа Dimensity 9300, компания MediaTek уже вызывает бурный интерес среди специалистов и энтузиастов мобильных устройств. Все благодаря информации, предоставленной инсайдером под ником Digital Chat Station, который раскрыл ключевые характеристики новинки.

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Основной акцент в утечке сделан на архитектуре CPU Dimensity 9300. Согласно инсайдеру, новый процессор MediaTek будет более мощным по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Основное преимущество заключается в конфигурации ядер: чип содержит четыре ядра Cortex-X4, причем только одно из них достигает максимальной частоты 3,25 ГГц, в то время как частоты остальных ядер пока не раскрываются. Есть и четыре ядра Cortex-A720.

Что касается графики, то новый графический процессор на базе Mali Immortalis G720 будет иметь 12 ядер. Эта конфигурация, по утверждениям источника, предоставит Dimensity 9300 внушительное преимущество перед своим конкурентом от Qualcomm как в CPU, так и в GPU.

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Этот чип, безусловно, станет объектом внимания многих производителей смартфонов. Ожидается, что он будет установлен в большинстве топовых Android-устройств первой половины 2024 года.