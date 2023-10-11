Аппарат получит 8 ГБ оперативной памяти

Китайский производитель Vivo готовит новый смартфон в средней ценовой категории под названием Vivo Y200. Устройство было обнаружено в списке Google Play Console с модельным номером V2307.

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Уже была утечка с описанием аппарата, теперь появилось новое изображение. Сзади можно увидеть две камеры и светодиод Ring Aura. По краям задняя сторона имеет изгибы. Спереди по центру находится отверстие для камеры, стороны также изогнуты.

Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 4 Gen 1 с объёмом оперативной памяти 8 ГБ. Как ни странно, в консоли Google указано использование операционной системы Android 11. В реальности аппарат скорее всего будет выпущен на Android 13 с программной оболочкой FuntouchOS 13.

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Ожидается наличие экрана AMOLED с диагональю 6,67 дюйма. Разрешение основной камеры должно составлять 64 Мп, поддерживается оптическая стабилизация изображения. Предположительно, ёмкость батареи будет равна 4800 мАч, мощность зарядки 44 Вт, а под экраном находится сканер отпечатков пальцев, пишет Gizmochina.