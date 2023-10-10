Согласно последним утечкам, Vivo также планирует выпустить три складных телефона в первом квартале 2024 года, а именно Vivo X Fold 3, X Fold 3 Pro и X Flip 2.

Китайские бренды смартфонов с каждым годом постепенно выпускают все больше складных телефонов. В этом году Honor станет первым брендом, выпустившим три складных телефона. Компания уже выпустила на китайском рынке Honor Magic V2 и Magic V Purse, а на этой неделе представит Magic Vs 2. Новая утечка утверждает, что Vivo выпустит три складных телефона в первом квартале 2024 года. Получается, что Vivo анонсирует всего четыре устройства в первом квартале 2024 года. В их число входят Vivo X100 Pro+ и складные телефоны, такие как X Fold 3, X Fold 3 Pro и X Flip 2. Кроме того, ожидается, что уже в ноябре этого года Vivo представит те самые модели X100 и X100 Pro с процессором Dimensity 9300, а X100 Pro+ будет уже оснащен другим чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Недавно Vivo X Fold 3 Pro был обнаружен в базе данных IMEI под номером модели V2337A. В настоящее время неясно, что отличает X Fold 3 и его Pro версию друг от друга. Как следует из названия, Vivo X Flip 2 будет вертикально складным телефоном, который заменит Vivo X Flip, дебютировавший ранее в этом году.

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Vivo выпустила на китайский рынок несколько складных телефонов, но ни один из них не был выпущен в глобальном масштабе. Пока неизвестно, будет ли выпущен какой-либо из будущих складных телефонов на рынках за пределами Китая.