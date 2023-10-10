Аппараты с уменьшенными характеристиками и частотой экрана только 60 Гц

Компания Vivo у себя на родине анонсировала два бюджетных смартфона с именами Vivo Y78 (t1) и Vivo Y78m (t1). Аппараты серии Vivo t1 Edition представляют собой аналоги стандартных версий, только с более слабыми процессорами. Модели Vivo Y78 и Vivo Y78m были анонсированы в Китае в мае и августе по одинаковой цене. Второй из них выпускается в единственной конфигурации 12/256 ГБ, тогда как первый 8/128 Гб и 8/256 ГБ.

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Новые модели похожи на два этих аппарата, отличаясь цветами. Предлагается единственная конфигурация 12/256 ГБ по цене 1999 юаней.

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Характеристики новых устройств были немного урезаны. Это относится как к процессору, так и к экрану. Представленные ранее смартфоны работают на процессоре MediaTek Dimensity 7020, у них экраны LCD размером 6,64 дюйма с возможностью выбирать частоты 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц. Новые аппараты получили более слабый процессор MediaTek Dimensity 6020, а частота экрана у них только 60 Гц, пишет Gizmochina.