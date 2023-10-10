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Некоторые пользователи Windows 11 столкнулись с блокировкой видео на YouTube
Виноват высокий уровень защиты от отслеживания в браузере Edge

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Google на протяжении некоторого времени блокирует доступ к видео на YouTube у тех, кто в своих системах использует блокировщики рекламы. В результате в последнее время всё больше пользователей браузера Microsoft Edge получают предупреждения о том, что доступ к видеороликам на YouTube для них заблокирован.

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Расследование этого вопроса показало, что причина кроется в режиме защиты от слежки внутри браузера. Здесь есть три уровня защиты, последним из которых является «Строгий». В нём разработчики устанавливают максимальную защиту для всех посещаемых сайтов. В частности, ограничивается слежка со стороны компаний вроде Google, что может сказаться на контенте и отображении рекламы.

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Google воспринимает этот уровень защиты в браузере Edge как блокировку рекламы. Именно по этой причине пользователи теряют доступ к видеороликам на YouTube. Единственным способом устранить эту проблему является отключение максимального уровня защиты в браузере. Если выбрать режим «Сбалансированный», доступ к видео на YouTube возвращается. Речь идёт о бесплатной версии YouTube, а у платных подписчиков подобной проблемы нет при любом уровне блокировки слежки.

#google #youtube #edge
Источник: ixbt.com
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