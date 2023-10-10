В следующем году проект "Green Light" охватит еще больше перекрестков.

Прошло два года с тех пор, как компания Google впервые представила проект "Green Light" - инновационное средство борьбы с загрязнением улиц, вызванным простаиванием автомобилей на светофорах. Во вторник на мероприятии Sustainability '23 компания рассказала о некоторых первых результатах этой программы и объявила об очередной волне ее расширения.

Green Light использует системы машинного обучения для анализа данных Maps, чтобы вычислить степень загруженности дорог на данном светофоре, а также среднее время ожидания остановившихся на нем автомобилей. Эта информация затем используется для обучения моделей искусственного интеллекта, которые могут автономно оптимизировать график движения на данном перекрестке, сокращая время простоя, а также количество торможений и разгонов автомобилей. Все это является частью цели Google - помочь своим партнерам сократить выбросы углекислого газа на гигатонну к 2030 году.

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Google

Когда о программе было объявлено в 2021 году, она была опробована только на четырех перекрестках в Израиле в партнерстве с Израильской национальной дорожной компанией, но, по сообщениям, в ходе этих испытаний Google отметила "снижение расхода топлива и времени задержки на перекрестках на 10-20%". С тех пор пилотная программа расширилась и охватила десяток городов-партнеров по всему миру, включая Рио-де-Жанейро (Бразилия), Манчестер (Англия) и Джакарту (Индонезия).

"Сегодня мы рады сообщить, что... в 2024 году мы планируем охватить больше городов", - сказал Яэль Магуайр, вице-президент Google по геоустойчивости, журналистам во время предварительного брифинга на прошлой неделе. "Первые цифры говорят о том, что мы можем добиться 30-процентного сокращения количества остановок. Мы считаем, что "Green Light" уникален тем, что он более масштабируем и экономически эффективен для городов, чем альтернативные варианты". В идеале города должны развернуть модели по сетке кварталов, чтобы создать "волны" распространяющихся зеленых светофоров".

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"Наши рекомендации ИИ работают с существующей инфраструктурой и системами дорожного движения", - продолжает Магуайр. "Городские инженеры могут отслеживать воздействие и видеть результаты в течение нескольких недель". Магуайр также отметил, что в ходе испытаний в Манчестере уровень выбросов и качество воздуха улучшились на 18%". Кроме того, компания отмечает эффективность своей системы Maps в снижении выбросов: Магуайр заявил, что она "помогла предотвратить более 2,4 млн. метрических тонн выбросов углекислого газа - это эквивалентно тому, что за целый год с дорог ушло около 500 000 автомобилей, работающих на топливе".