Кольцо подсветки и экран с изгибами по сторонам

После многочисленных утечек информации на протяжении последних недель в среду представили линейку смартфонов Vivo V29. Она состоит из V29 и V29 Pro.

реклама

Pro получил дисплей AMOLED 6,78 дюймов Full HD+, 120 Гц и отверстием для камеры. Рамка выполнена из металла, а задняя панель из стекла. Края устройства с обеих сторон изогнутые. Смартфон весит 188 г, толщина его корпуса 7,46 мм. Работает он на чипе Dimensity 8200, объём оперативной памяти 12 ГБ, хранилища 256 ГБ.

Используется система Android 13 с оболочкой FuntouchOS 13. Сзади можно найти три камеры с главной 50 Мп с оптической стабилизацией, портретная камера 12 Мп и сверхширокоугольная 8 Мп. Разрешение селфи-камеры равно 50 Мп. Имеется сканер отпечатков под экраном, поддержка Bluetooth 5.3, светодиодная подсветка в форме кольца и батарея 4600 мАч поддержкой зарядки 80 Вт.

По внешнему виду стандартный Vivo V29 похож на старшую модель. У меня такой же дисплей AMOLED 6,78 дюйма 120 Гц, Full HD+ и с отверстием под камеру. Весь этот смартфон 186 г при толщине корпуса 7,46 мм. Здесь установлен Snapdragon 778G, 12 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ.

Сзади находится основная камера 50 Мп с OIS, сверхширокоугольная 8 Мп и монохромный сенсор 2 Мп. Разрешение камеры спереди также 50 Мп. Ёмкость аккумулятора 4600 мАч при зарядке 80 Вт, есть поддержка Bluetooth 5.2, подсветка в форме кольца, Android 13.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В Индии Vivo V29 предлагается в конфигурациях 8/128 и 12/256 ГБ по ценам около $396 и $445 в пересчёте с местной валюты. Модель Pro стоит $480 и $516 за версию 8/256 и 12/256 ГБ, пишет Gizmochina.