Грядущий смартфон Vivo с номером модели V2317A получил китайскую сертификацию TENAA. Были раскрыты некоторые из его ключевых характеристик и изображений.

Смартфон Vivo V2317A будет устройством, поддерживающим сетевое подключение 2G, 3G и 4G. Устройство будет оснащено восьмиядерным процессором с частотой процессора 2 ГГц и будет иметь встроенную операционную систему Android. Он также будет поставляться в нескольких вариантах оперативной памяти (4 ГБ, 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ) и встроенной памяти (128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ).

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Если подробнее рассказать об устройстве, то оно имеет размеры 163,74 х 75,43 х 8,09 мм, вес 189 грамм. В качестве дисплея он будет оснащен 6,56-дюймовым TFT-экраном с разрешением 720 x 1612 пикселей и глубиной цвета 16,7 миллионов цветов. Что касается камер, то на задней панели смартфон будет иметь двойную камеру с основной камерой на 13 Мп и дополнительной камерой на 2 Мп. Для селфи также предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп. Также он будет оснащен аккумулятором емкостью 4850 мА*ч, который, скорее всего, будет продаваться как аккумулятор емкостью 5000 мА*ч.

Другие раскрытые характеристики включают другие методы локального подключения и поддерживаемые датчики. Он будет иметь поддержку Bluetooth и USB-подключения и будет иметь такие датчики, как датчик силы тяжести, датчик расстояния, датчик освещенности, боковой сканер отпечатков пальцев и датчик распознавания лиц. По представленным рендер-изображениям можно представить общую картину о том, как выглядит устройство. Его дисплей и задняя панель, как и боковые панели, плоские. Однако следует отметить, что по краям боковые панели немного закруглены, а к углам — выгнуты. Его дисплей оснащен расположенной по центру камерой, а на задней панели имеется прямоугольный модуль, в котором размещены две задние камеры и светодиодный фонарик. В левом нижнем углу также можно увидеть логотип Vivo, написанный вертикально. На правой боковой панели также расположены качелька регулировки громкости и кнопка питания со сканером отпечатков пальцев.

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Можно добавить лишь то, что в разработке находится еще один смартфон с аналогичным номером модели — V2317, и это устройство было сертифицировано европейским органом по сертификации ЕЭС в августе 2023 года, то есть два месяца назад.