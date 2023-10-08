К карте ASUS Hyper M.2 SSD Gen5 x16 можно подключить четыре SSD последнего поколения

Компания ASUS представила карту расширения Hyper M.2 PCIe под самые современные твердотельные накопители. Сюда можно поставить четыре SSD с поддержкой Gen5, раскрыв потенциал слота с PCIe x16. Однако, потребуется подходящая материнская плата.

реклама

Пропускная способность карты достигает 512 Гбит/с (64 ГБ/с) в режиме RAID0. Чтобы воспользоваться этим по максимуму, нужны накопители со скоростями чтения до 16 ГБ/с, которых пока нет в продаже.

Карта поддерживает накопители форм-факторов 2242, 2260, 2280 и 22110, совместима со стандартами Gen4 и Gen5. Накопители устанавливаются без винтов благодаря системе ASUS Q-Latch. Карте расширения нужно 6-контактное питание PCIe, каждый накопитель может брать 14 Вт. SSD можно применять по отдельности или в конфигурациях RAID.

У карты есть активная система охлаждения, покрывающая всю поверхность. При этом она занимает в системном блоке не больше одного слота. Для отключения вентилятора на планке ввода-вывода есть кнопка. Ещё здесь имеется четыре светодиода для демонстрации состояния каждого накопителя.

Конфигурации накопителей зависят от используемого процессора. Высокопроизводительные платформы вроде TRX40 и X299 поддерживают больше линий PCI и могут вместить больше устройств.

Эффективнее всего новинка работает на современных платформах Intel W690, Z790, W790 или AMD X670 и B650. В случае с Intel лучше выбрать чипсет HEDT W790, где есть поддержка PCIe Gen5 и больше линий по сравнению с потребительскими платформами. Материнские платы на чипсетах Intel Z690/Z790 позволяют установить только два накопителя, а AMD X670 до четырёх.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоимость этой карты в Северной Америке составляет $79, пишет Videocardz.