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Компания ASUS представила карту расширения Hyper M.2 PCIe под самые современные твердотельные накопители. Сюда можно поставить четыре SSD с поддержкой Gen5, раскрыв потенциал слота с PCIe x16. Однако, потребуется подходящая материнская плата.
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Пропускная способность карты достигает 512 Гбит/с (64 ГБ/с) в режиме RAID0. Чтобы воспользоваться этим по максимуму, нужны накопители со скоростями чтения до 16 ГБ/с, которых пока нет в продаже.
Карта поддерживает накопители форм-факторов 2242, 2260, 2280 и 22110, совместима со стандартами Gen4 и Gen5. Накопители устанавливаются без винтов благодаря системе ASUS Q-Latch. Карте расширения нужно 6-контактное питание PCIe, каждый накопитель может брать 14 Вт. SSD можно применять по отдельности или в конфигурациях RAID.
У карты есть активная система охлаждения, покрывающая всю поверхность. При этом она занимает в системном блоке не больше одного слота. Для отключения вентилятора на планке ввода-вывода есть кнопка. Ещё здесь имеется четыре светодиода для демонстрации состояния каждого накопителя.
Конфигурации накопителей зависят от используемого процессора. Высокопроизводительные платформы вроде TRX40 и X299 поддерживают больше линий PCI и могут вместить больше устройств.
Эффективнее всего новинка работает на современных платформах Intel W690, Z790, W790 или AMD X670 и B650. В случае с Intel лучше выбрать чипсет HEDT W790, где есть поддержка PCIe Gen5 и больше линий по сравнению с потребительскими платформами. Материнские платы на чипсетах Intel Z690/Z790 позволяют установить только два накопителя, а AMD X670 до четырёх.
Стоимость этой карты в Северной Америке составляет $79, пишет Videocardz.