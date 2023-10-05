Это косвенно подтверждает прогнозы о презентации новых процессоров Intel в этот день.

Jose G. Ortega Castro, Unsplash

Intel пока официально не объявила дату презентации нового поколения настольных процессоров Core, но инсайдеры полагают, что это произойдёт 16 октября. Дата косвенно подтверждается анонсом ASUS, компания запланировала на 16 октября онлайн мероприятие, где представит свои обновлённые материнские платы на базе чипсета Z790, сообщает VideoCardz со ссылкой на официальный глобальный аккаунт бренда ROG Global в Twitter (заблокирован в РФ).

К своему объявлению компания прикрепила тизер четырёх материнских плат, энтузиасты немного «проявили» его, чтобы можно было подробнее ознакомиться с этими новинками. Слева направо тизер демонстрирует платы ASUS ROG:

STRIX Z790-E WIFI II

MAXIMUS Z790 APEX ENCORE

MAXIMUS Z790 FORMULA

STRIX Z790-F GAMING WIFI II

реклама

С учётом ранее анонсированных материнских плат, линейку на базе чипсета Z790 пополнят семь новых моделей, подсчитали в VideoCardz.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ожидается, что 16 октября будут представлены первые разблокированные процессоры Intel Core 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh в модификациях K и KF, всего шесть моделей: Core i9-14900K/KF, Core i7-14700K/KF и Core i5-14600K/KF.