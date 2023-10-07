Популярный мессенджер готовит очередное обновление, включая возможность устанавливать на заблокированные чаты код

Разработчики мессенджера WhatsApp в бета-версиях сейчас проверяют несколько новшеств, которые дадут больший контроль над заблокированными чатами и процессом написания сообщений. Ожидаются новые инструменты форматирования текста и возможность устанавливать секретный код на приватные чаты.

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Две этих возможности обнаружили в бета-версиях WhatsApp на Android. Инструменты форматирования появились ещё пару месяцев назад в веб-версии WhatsApp, а потом в версии 2.23.21.3 на Android.

Установка секретных кодов появилась в версии 2.23.21.8 на Android, хотя блокировка чатов появилась ещё в мае. Приватные чаты можно размещать в отдельной папке, доступ к которой даётся после разблокировки тем же методом, каким разблокируется смартфон.

Теперь появится возможность устанавливать на заблокированные чаты код, защищая конфиденциальность переписки. В результате, если устройство будет потеряно или украдено, даже его разблокировка не позволит посторонним прочитать вашу переписку. Секретный код после установки можно будет менять и удалять.

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Что касается форматирования текста, появятся блоки кода, кавычек и списки, пишет Phonearena.