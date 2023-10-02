Реагировать на разный контент можно будет быстрее

Мессенджер WhatsApp недавно предложил каналы, которых не будет в России. Желающие смогут создавать каналы как для частного, так и для широкого одностороннего общения. Администраторы каналов способны выкладывать текст, изображения, видео, стикеры, проводить опросы, храня при этом конфиденциальность себя и своих читателей.

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Сейчас разработчики продолжают тестировать новую функциональность в своих бета-версиях. Некоторые возможности доходят до финального варианта приложения, другие нет. В бета-версии под номером 2.23.20.20 на Android Whatsapp предлагает так называемую панель быстрых ответов. Читатели смогут быстро отвечать на изображения, гифки и видео, не закрывая открытый экран. Это должно упростить взаимодействие пользователей. Для доступа к панели быстрых ответов нужно установить бета-версию из магазина приложений Google Play.

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Также ожидается, что скоро в приложении появятся действия для упрощения добавления участников групповых звонков и «Потоки» для внутренних покупок. Ещё ведётся разработка приложения WhatsApp для планшетов iPad, пишет Gizmochina.