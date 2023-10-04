Exynos 2400 в следующем году может стать последним с графикой AMD

Три года назад стартовало сотрудничество компаний Samsung и AMD, в рамках которого графика RDNA2 вошла в состав мобильных процессоров Exynos. В начале 2022 года были представлены смартфоны Galaxy S22. В процессорах Exynos 2200 в них дебютировала графика Samsung Xclipse на архитектуре AMD RDNA 2.

В нынешнем апреле две компании подтвердили планы продолжать сотрудничество при работе над высококачественной графикой для смартфонов. Теперь появился слух, согласно которому Samsung может прекратить это сотрудничество.

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Предположительно, команда разработчиков System LSI может начать самостоятельно создавать мобильные графические процессоры. К 2025 году Samsung собирается укрепить позиции в сфере разработки искусственного интеллекта, автомобилестроения, сенсоров камер ISOCELL и графических процессоров. В таком случае будущие чипы Exynos могут применять графические процессоры Samsung без архитектуры AMD.

В следующем году должен появиться процессор Exynos 2400 с улучшенной графикой AMD, производительность которого удвоится. Дальнейшее сотрудничество сейчас под вопросом.

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Exynos 2400 должен применяться в смартфонах Samsung, которые будут продаваться в Азии, Африке и Европе. Версии Galaxy S24 для Канады, Китая и США будут работать на Snapdragon 8 Gen 3, пишет Neowin.